Луганск, , 21:48 — REGNUM Поселок городского типа Анновка на окраине Брянки обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщило 14 ноября представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что украинские силовики выпустили в направлении Анновки пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября пресс-служба государственного предприятия (ГП) «Луганскгаз» сообщила, что в результате обстрела боевиками ВСУ поселка городского типа Южная Ломоватка в пригороде Брянки получил повреждения газопровод.