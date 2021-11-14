София, 14 ноября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. В Болгарии завершилось голосование на выборах президента страны, а также на досрочных выборах в парламент республики. Об этом сообщили в ЦИК страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

В 20:00 по местному времени закрылись свыше 13 тыс. участков на территории страны, члены избирательных комиссий преступили к подсчету голосов.

По предварительным данным, явка на выборах составила 25,72%, в голосовании приняли участие порядка 1 млн 700 тыс. человек, что считается рекордно низким показателем.