Токио, 14 ноября 2021, 21:44 — REGNUM В сеть выложили постер второй части четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов». Изображение было опубликовано 14 ноября на Twitter-странице AnimeTV.
На плакате изображён Эрен Йегер с ярко-зелёными глазами, а также множество фрагментов его воспоминаний. Администрация аккаунта напомнила подписчикам, что четвёртый сезон шоу станет для проекта последним.
https://twitter.com/animetv_jp/status/1459830350713077760
Напомним, в основу популярного аниме-сериала легла одноимённая манга Хадзимэ Исаямы. Премьера шоу состоялась 7 апреля 2013 года.
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