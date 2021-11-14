Токио, 14 ноября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. В сеть выложили постер второй части четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов». Изображение было опубликовано 14 ноября на Twitter-странице AnimeTV.

Цитата из м/с «Атака титанов». Реж. Хадзимэ Исаяма. 2019. Япония Капитан собственного отряда Разведкорпуса Леви Аккерман

На плакате изображён Эрен Йегер с ярко-зелёными глазами, а также множество фрагментов его воспоминаний. Администрация аккаунта напомнила подписчикам, что четвёртый сезон шоу станет для проекта последним.

https://twitter.com/animetv_jp/status/1459830350713077760

Напомним, в основу популярного аниме-сериала легла одноимённая манга Хадзимэ Исаямы. Премьера шоу состоялась 7 апреля 2013 года.