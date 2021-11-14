Приштина, , 21:51 — REGNUM В Косово 14 ноября в результате исследования 1823 образцов выявили 14 носителей коронавируса, признаны излечившимися шесть человек, за день скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, шоссе Petrit Daku

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 160 937 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 540 пациента излечились, 2980 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже три недели суточная смертность равна нулю.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 428. Всего на больничном лечении находятся 12 пациентов с COVID-19, еще 24 человека проходят в стационаре восстановление после этой болезни.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 749 432 человека, при этом произведено уже свыше 1 594 449 инъекций вакцины.

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