Пирот, , 21:37 — REGNUM На востоке Сербии перевернулся автобус, перевозивший мигрантов. Об этом 14 ноября сообщило агентство Tanjug со ссылкой на свои источники.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло вблизи города Пирот. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще около 20 получили различные травмы.

Стражи порядка, прибывшие на место трагедии, арестовали водителя транспортного средства. В настоящее время выясняются причины аварии.

Возбуждено дело.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в Белграде в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и еще восемь пострадали.