14 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова Вахтанга Кикабидзе о том, следует ли украинским артистам ездить в Россию на заработки.

Елизавета Коробова, , 22:20 — REGNUM Заявление грузинского актёра, режиссёра и певца Вахтанга Кикабидзе о том, что артисты с Украины не должны выступать в России, им следует требовать от своего правительства, чтобы у них была работа внутри собственной страны, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение об этом 14 ноября в социальной сети Facebook.

Вахтанг Кикабидзе Okras

«Ведь он-то явно помнит те времена, когда мы все дружили, когда все жили одной большой страной. Должен он был призывать к миру, но уж точно не навязывать вражду. Грустно и стыдно за него», — пишет Людмила К.

Многие пользователи напомнили Кикабидзе о том, что слава настигла его в своё время благодаря огромной стране и её многонациональному народу, теперь же он призывает бывшие республики СССР замкнуться и вариться в собственном соку.

«А ведь сам состоялся как артист только при СССР, и был любим одной большой страной. Кто его помнит сейчас? Что он сделал такого же по уровню? Теперь он только и делает, что делит на ваших и наших. Как это так случилось?» — задаётся вопросом Алымкан С.

Вахтанг Кикабидзе Okras

Некоторые комментаторы заподозрили Кикабидзе в лицемерии. Те принципы, которые транслирует артист, не в полной мере отстаиваются им самим.

«И при этом сам приезжает втихаря (судя по слухам) в Россию на «заработки» и инкогнито уезжает в Грузию с заработанными денежками! Двуличный старичок, но прозорливый! Он, наверное, просто не хочет, чтобы украинцы ему конкуренцию составляли на корпоративах», — предполагает Ruzanna A.

Часть людей считает, что наибольшую ненависть у Кикабидзе вызывает тот факт, что Россия остаётся одной из самых богатых стран среди осколков некогда цельного Советского Союза.

«Это зависть говорит в нём. Не секрет, что на гастролях по России артисты из бывших советских республик зарабатывают неплохие деньги. Очень жаль, что Кикабидзе так озлобился на Российскую Федерацию и втянулся в политику. Народ его искренне любил и уважал, на эти чувства нельзя вот так просто наплевать», — указывает Ремус Л.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что народ, который полюбил Кикабидзе как актёра, даже не подозревал в своём подавляющем большинстве, какова на самом деле эта личность.

«Очень уважаю этого актёра. Мама моя знала его лично, когда работала на киностудии «Грузия-фильм». Так что случилось? Так сильно возненавидеть Россию, которая его до сих пор любит, которая его кормила. Зачем политика артисту? Или правда на старости лет крыша съехала? Обидно, что такое происходит», — пишет Ильтана М.

Нашлись и те, кто убеждены, что деятели культуры не должны опираться на политику, им следует акцентировать внимание на том, с какими именно людьми они делят своё творчество.

«Артисты вне политики! Они слуги народа! По крайней мере, меня так учили. Оказывается, что такие люди, заслужившие себе имя в культуре, призывают к обратному», — отмечает Фарход Б.

Напомним, 12 ноября грузинский актёр, режиссёр и певец Вахтанг Кикабидзе заявил в эфире украинского шоу «Свобода слова Савика Шустера» о том, что артисты с Украины не должны выступать в России, им следует требовать от своего правительства, чтобы у них была работа внутри собственной страны.