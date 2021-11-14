Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Популярность президента США Джо Байдена снизилась до рекордного минимума. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов, проведенных газетой The Washington Post и телеканалом ABC.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно исследованию, 41% респондентов выразили поддержку Байдену, 53% высказали противоположную точку зрения. Остальные воздержались.

По данным изданий, проведших опрос, данный показатель самый низкий для Байдена со времен инаугурации.

В сентябре 2021 года деятельность Байдена на посту президента одобряли 44% опрошенных, в июне 2021 года — 50%, а в апреле 2021 года — 52%.