Лейк-Форест, США, 14 ноября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Студия Turtle Rock заявила, что игра Back 4 Blood получилась «намного сложнее», чем она хотела. Об этом 14 ноября сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube Back 4 Blood

Ранее разработчики выпустили патч, который, как они заявили, решил проблему, но позже Turtle Rock признала, что это заявление было преждевременным. Компания сообщила, что «выявила еще одну основную причину случайного увеличения сложности» и сейчас работает над её устранением.

Студия также отметила, что на данный момент «спидраннинг» (прохождение игр на скорость) является наиболее подходящим методом для прохождения уровней Back 4 Blood на высокой сложности.

Напомним, релиз Back 4 Blood состоялся 8 октября 2022 года. Это многопользовательская кооперативная игра в жанре шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия), в которой геймерам предлагают выступить в роли членов отряда, пытающегося выжить в ситуации зомби-апокалипсиса. Игра получила в целом положительные отзывы среди пользователей сервиса Steam.