Санкт-Петербург, , 21:14 — REGNUM Подозрительная коробка с проводами и лампочками напугала прохожих на Невском проспекте Петербурга. Осматривать находку выезжали взрывотехники ОМОН. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Находка на Невском проспекте ГУ Росгвардии

Подозрительную находку в форме небольшой коробки в фольге с мигающими лампочками красного и синего цвета заметили 14 ноября около 18:30 мск у дома 87/2 по Невскому проспекту. На место выехали специалисты-взрывотехники группы разминирование ОМОН и обследовали находку.

«Это не представляющий опасности пульт от детской игрушки и коробка с лампочками», — рассказали в ведомстве.