Лос-Анджелес, США, , 21:04 — REGNUM Эмбер Мидфандер рассказала, что она думает по поводу своего участия в проекте нового фильма франшизы «Хищник». Она опубликовала пост 14 ноября на своей странице в Instagram.

Хищник Lacazadelpredator.com

Актриса, в частности, написала, что испытывает чувство радости от того, что, наконец, может поделиться новостью о своей роли. Она отметила, что настал тот момент, когда индейский народ будет полноценно представлен в индустрии массовых развлечений.

«Не могу дождаться, когда вы все увидите, что мы сделали этим летом», — добавила Мидфандер.

https://www.instagram.com/p/CWMJ_EyPab9/

Напомним, новая картина популярной фантастической кинофраншизы будет называться «Хищник: Добыча» (Prey). Она будет представлять собой приквел, действие которого развернётся во время Гражданской войны в США. В качестве главной героини и противника представителя расы Хищников выступит индейская девушка, которая хочет стать воином вопреки традициям своего народа. Снимает фильм режиссёр Дэн Трахтерберг.

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