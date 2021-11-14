Новосибирск, 14 ноября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. В Новосибирске полицейские разыскивают неизвестного, который напал на женщину и забрал у неё сумку. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

ГУ МВД РФ по Новосибирской области Неизвестный напал на женщину в Новосибирске

«Разыскивается неизвестный, который 11 ноября в вечернее время у подъезда д. № 8, расположенного по улице Гребенщикова, с применением физической силы завладел женской сумкой, в которой находилось имущество потерпевшей», — уточнили в ведомстве.

Очевидцев и тех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию.