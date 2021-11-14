Вашингтон, 14 ноября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении принять меры в отношении Кубы. Об этом сообщается в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства, распространенном его офисом.

U.S State Department Энтони Блинкен

«США продолжат принимать меры, которые одновременно поддерживают кубинский народ и способствуют привлечению к ответственности кубинского режима за репрессии и нарушения прав человека», — отметил Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что власти Кубы занимаются запугиванием граждан, которые хотели провести антиправительственные демонстрации на острове 15 ноября.