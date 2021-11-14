Киев, , 20:50 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе и возле украинских границ. Об этом 14 ноября сообщается на сайте МИД Украины.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

Отмечается, что Кулеба рассказал Боррелю о том, как обстоит ситуация с безопасностью вдоль украинских границ и на Донбассе.

«Министр (глава МИД Украины — прим. ИА REGNUM) отметил деструктивный подход РФ к переговорам в нормандском формате», — говорится в сообщении.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что войска «на границе с Украиной» якобы концентрирует Россия. Например, по утверждению издания Politico выходило, что подобная активность российских военных якобы наблюдается в Смоленской области, хотя она не граничит с Украиной.