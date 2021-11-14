Новосибирск, , 20:45 — REGNUM Каток возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета откроют во второй половине декабря. При этом точная дата пока неизвестна.

Выход на каток Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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В мэрии города, на вопрос редакции «Сиб.фм» о введении ограничений для посетителей катка, в частности, QR-кодов, отметили, что «с учётом максимальной вместимости катка (500 человек) вход на лёд свободный».

Отметим, что с 12 ноября система QR-кодов начала действовать в заведениях общепита и других общественных местах Новосибирска.