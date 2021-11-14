Киев, , 22:19 — REGNUM Заявление заместителя министра энергетики Украины Максима Немчинова о том, что Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 ноября в социальной сети Facebook.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неужели мечта сбылась? Избавиться от «грязного» российского газа — это, конечно, большое достижение, вот только надолго ли этого им хватит? Словакия — страна маленькая, им бы самим газа хватило на зиму», — отмечает Marina C.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина оказалась в ловушке, выхода из которой при сохранении ее русофобской политики нет. Киев мог бы добывать свой газ, но никто из украинских чиновников за семь лет после майдана не решился на такой шаг.

«А почему именно замену российскому? Свой ещё не нашли? Клюнул жареный петух, а месторождения никто не оборудовал? Ройте и ищите, Украина богатая страна, не только газ найдёте! Главное, чтобы очередная находка по карманам не упала, а уровень жизни подняла!» — призывает Людмила К.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина ведёт себя крайне недостойно, опуская на самое дно свою международной репутацию.

«Господи, ну это уже даже не смешно. У них под боком основной поставщик газа по самым демократическим ценам, а эти во все двери стучатся, чтобы газом поделились. Страна-попрошайка, которую никто не уважает. Такой действительно только и остаётся, что милостыню подать, чтобы с голоду не померла», — пишет Николай Т.

Часть людей считает, что Киев мог бы отбросить свою ненависть к России и наконец-то по-человечески поговорить с руководством России и добиться поставок голубого топлива по приемлемым ценам и в достаточном количестве, но ненависть, судя по всему, такого не позволяет.

«Зачем создавать себе трудности на ровном месте? Ведь всем понятно, что без России нельзя решить многие проблемы на Украине. Будьте политически нейтральными, живите в мире со всеми соседями и повышайте уровень жизни своих граждан! Всё! Вот ваш залог успеха!» — считает Олег С.

Ряд пользователей указывает на то, что Словакия не сможет полностью покрыть потребность Украины в газе, поэтому рассчитывать на неё полностью нельзя.

«Значит, в Газпроме будут продавать Словакии ровно столько газа, сколько сама Словакия употребляет. Уже об этом говорили в России. Вот и всё. Украина не сможет полностью покрыть свои нужды за счёт словацко-российского газа», — указывает Viktoria R.

Транзитная газовая магистраль на Украине Gov.ua

Нашлись и те, кто убеждены, что подобные сообщения от руководства Украины не внушают доверия со стороны населения этой страны. Судьба украинского народа так и остаётся подвешенной на волоске, считают граждане.

«Украина опять мечет бисер, но вокруг них не свиньи. Скорее, совершенно всё наоборот. Словацкий газ — это на пару недель. Дальше им всё равно придётся сидеть без топлива. Увы, но спасение утопающих — дело самих утопающих. Никто не собирается Киеву помогать по-настоящему», — уверен Валерий Т.

Напомним, 13 ноября заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии. По его словам, прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет порядка $1 тыс. за тысячу кубометров.