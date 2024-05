Вашингтон, 14 ноября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Netflix может начать раскрывать подробную информацию о просмотрах фильмов с премьеры комедийного боевика «Красное уведомление». Об этом 14 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Brian Cantoni Пульт Netflix

Издание напомнило, что в октябре 2021 года онлайн-кинотеатр пообещал быть более открытым в том, что касается статистики фильмов и сериалов. Но пока Netflix не объяснил, как и почему планирует это сделать. По мнению автора статьи, «Красное уведомление» является тем самым проектом, с релиза которого компания может начать применять новый подход.

Райан Рейнольдс, исполнивший в картине одну из главных ролей, сообщил в Twitter, что она показала лучший старт среди всех оригинальных фильмов Netflix.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1459676103254188032

Напомним, бюджет фильма «Красное уведомление» составил $200 млн, в нём, кроме Райна Рейнольдса снялись Дуэйн Джонсон и Галь Гадот. Ограниченная премьера картины в США состоялась 5 ноября, на сайте Netflix фильм появился 12 ноября 2021-го.