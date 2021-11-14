Когалым, Югра, 14 ноября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В Когалыме (ХМАО) посетитель разнёс мебель в отделении банка «Открытие», а также приказал находящимся в офисе людям встать на колени и молиться. Об этом сообщил очевидец событий в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Well-liked Офис банка «Открытие»

В отделении МВД России по Когалыму прокомментировали инцидент. После сигнала в дежурную часть о неадекватном поведении посетителя банка на место происшествия незамедлительно выехал дежурный наряд полиции.

«Прибывшие полицейские обнаружили в офисе банка мужчину, который лежал на полу, вокруг были разбросаны предметы мебели. Сотрудники банка пояснили, что данный гражданин обратился с просьбой привязать его номер телефона к карте, после чего стал кричать и разбрасывать имущество банка», — сообщает пресс-служба отделения полиции.

В настоящее время по данному факту проводится полицейская проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в одном из отделений Сбербанка мужчина в маске, угрожая предметом с торчащими проводами, произвёл захват двух заложников с требованием 13 млн рублей. Позже выяснилось, что захватить банк налётчику «приказал Фёдор Бондарчук», который якобы снимает фильм в режиме реального времени. В итоге грабитель был признан невменяемым.