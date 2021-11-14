Иерусалим, 14 ноября 2021, 20:26 — REGNUM Министр туризма Израиля Йоэль Развозов заявил, что рассчитывает на то, что тысячи туристов из России посетят еврейское государство. Об этом сообщает ТАСС.
Министр подчеркнул, что в Израиле проживает значительно количество выходцев из России, поэтому российских туристов тут очень ждут.
Напомним, с марта 2020 года въезд в Израиль был фактически невозможен для туристов. Начиная с мая 2021 года данный режим начал постепенно смягчаться — в страну начали допускать небольшие группы туристов, полностью прошедших вакцинацию одобренными в США вакцинами.
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С 1 ноября Израиль открыл границы для вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.