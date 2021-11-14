Иерусалим, , 20:26 — REGNUM Министр туризма Израиля Йоэль Развозов заявил, что рассчитывает на то, что тысячи туристов из России посетят еврейское государство. Об этом сообщает ТАСС.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В Израиле очень ждут туристов из России. Я надеюсь, что и вакцинированных «Спутником V» гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на рождественские праздники», — отметил Развозов в комментарии агентству.

Министр подчеркнул, что в Израиле проживает значительно количество выходцев из России, поэтому российских туристов тут очень ждут.

«Не секрет, что отношения между нашими странами основаны не только на официальных контактах, но и на близких отношениях между гражданами наших стран», — добавил Развозов.

Напомним, с марта 2020 года въезд в Израиль был фактически невозможен для туристов. Начиная с мая 2021 года данный режим начал постепенно смягчаться — в страну начали допускать небольшие группы туристов, полностью прошедших вакцинацию одобренными в США вакцинами.

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С 1 ноября Израиль открыл границы для вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.