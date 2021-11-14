Сплит, Хорватия, , 20:16 — REGNUM Вину за поражение сборной России по футболу в матче десятого тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира (ЧМ) 2022 года против Хорватии взял на себя главный тренер российской команды Валерий Карпин. Об этом он сам сообщил журналистам.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Естественно, полностью моя вина (за поражение сборной России в матче против команды Хорватии)», — цитирует Карпина ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября сборная Хорватии обыграла команду России в матче заключительного десятого тура группового этапа отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча прошла в Сплите и завершилась со счётом 1:0.

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