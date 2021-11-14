Токио, 14 ноября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Японская студия Cygames представила в рамках своей последней конференции новый трейлер игры Project Awakening. Ролик был опубликован 14 ноября на YouTube-канале Gaming Gold.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Демонстрационное видео выполнено на основе «движка» игры. Редакция портала DSOGaming отметила, что Project Awakening выглядит великолепно и предположила, что её релиз состоится ещё не скоро.

Отметим, что Cygames показала первый трейлер Project Awakening ещё в 2018 году. Изначально игра разрабатывалась как эксклюзив для PlayStation 4, но, как отметил автор DSOGaming, проект оказался слишком амбициозным для этой консоли. Project Awakening будет представлять собой ролевую экшн-игру, выполненную в фэнтези-стилистике.