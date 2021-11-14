Новосибирск, , 20:06 — REGNUM Животные Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило начали менять шубы. Об этом сообщается на странице зверинца в соцсети «ВКонтакте».

Заяц-беляк Новосибирский зоопарк

"Время сменить шубку. Наступили холода, и уже готовы к зиме и обитатели нашего зоопарка. Рыси, леопарды, амурские тигры, пума и другие дикие кошки постепенно меняют свой лёгкий летний наряд на густой зимний мех. Заяц-беляк полностью меняет свой цвет — его шубка становится бело-серой, на брюшке заметно удлиняется шерсть. Белка становится серой и более пушистой. Особенно красив зимой её шикарный хвост», — рассказали в зоопарке.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирской области резко похолодает до — 20 °C.