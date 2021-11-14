Ливерпуль, Великобритания, 14 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В результате взрыва транспортного средства в Ливерпуле погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

«Предварительно речь идет о такси, которое остановилось возле больницы незадолго до взрыва», — приводит телеканал слова сотрудников правопорядка.

Взрыв в Ливерпуле произошел воскресным утром, 14 ноября, помимо погибшего, еще один человек пострадал, он был госпитализирован, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.