Кинокомикс «Веном 2» станет вторым фильмом в «коронавирусную» эпоху, кассовые сборы которого на кинорынке США достигнут отметки $200 млн. Об этом 14 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Веном Цитата из к/ф «Веном», реж. Рубен Флейшер. 2018. США

Первой картиной, которой это удалось это сделать, стала лента Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Издание обратило внимание, что к концу 14 ноября 2021 года мировые кассовые сборы сиквела «Венома» очевидно превысят $430 млн, таким образом, фильм Sony Pictures наверняка обойдёт по этому показателю кинокомикс Marvel про Шан-Чи, который за семь недель проката смог собрать в стране $430,2 млн.

Напомним, премьера фильма «Веном 2» состоялась в России 30 сентября, в США — 1 октября 2021 года. Главный роли в картине исполнили Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс и Наоми Харрис. В качестве режиссёра проекта выступил известный актёр и продюсер Энди Серкис.

