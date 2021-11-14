Лондон, , 19:56 — REGNUM В Британии за последние сутки выявили более 36 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 14 ноября свидетельствуют данные правительства страны.

Коронавирус Cdc.gov

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 36 517 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 9 561 099.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 63 пациента, общее число жертв эпидемии достигло 142 898.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии было выявлено более 38 тыс. носителей SARS-CoV-2.