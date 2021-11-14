Белград, , 20:01 — REGNUM Сербия воспринимает Турцию как дружественную страну. Тем не менее, позиция Белграда отличается от позиции Анкары по многим вопросам, особенно по проблеме Косово и Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 14 ноября в интервью телеканалу «Россия 1».

Александр Вучич

«Мы Турцию воспринимаем как дружескую страну, точно так же, как и Россию. Но мы по-другому смотрим на некоторые вещи на Балканах. У нас разные взгляды на косовскую проблему», — процитировал сербский телеканал РТС слова Вучич из интервью Владимиру Соловьеву.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поможет Приштине добиться признания тех стран, которые все еще не признают односторонне провозглашенную в 2008 году независимость Косово.