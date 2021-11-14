Кемерово, , 19:48 — REGNUM В Новокузнецке в сквере Шахтерской славы Орджоникидзевского района началась установка скульптурной композиции «Слава шахтерскому труду». Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Скульптурная композиция «Слава шахтерскому труду»

Сергей Кузнецов

«Руководители угольных компаний Новокузнецка поддержали инициативу ветеранов предприятий и в прошлом году начали обустройство сквера. Сделали пешеходные дорожки, освещение. В этом году реализован проект скульптора Андрея Богданова, члена Союза Художников России», — рассказал Кузнецов в своём Instagram.

Скульптурная композиция символизирует героизм ежедневного труда шахтеров. В руках у каждого из них — основные орудия труда.

Мэр отметил, что после монтажа основной скульптурной композиции металлокаркас будет облицован композитным материалом, с нанесёнными графическими изображениями.