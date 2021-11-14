Скульптурная композиция «Слава шахтерскому труду» появилась в Новокузнецке
Кемерово, 14 ноября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Новокузнецке в сквере Шахтерской славы Орджоникидзевского района началась установка скульптурной композиции «Слава шахтерскому труду». Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.
«Руководители угольных компаний Новокузнецка поддержали инициативу ветеранов предприятий и в прошлом году начали обустройство сквера. Сделали пешеходные дорожки, освещение. В этом году реализован проект скульптора Андрея Богданова, члена Союза художников России», — рассказал Кузнецов в своём Instagram.
Скульптурная композиция символизирует героизм ежедневного труда шахтеров. В руках у каждого из них — основные орудия труда.
Мэр отметил, что после монтажа основной скульптурной композиции металлокаркас будет облицован композитным материалом с нанесёнными графическими изображениями.