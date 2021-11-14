Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Успешная борьба с пандемией является ключевым условием для сдерживания роста цен в Соединенных Штатах, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Джанет Йеллен U.S. Federal Reserve

«Пандемия определяет ситуацию в экономике и с точки зрения инфляции. Думаю, если мы хотим снизить инфляцию, самое важное, что мы можем сделать, — это продолжить добиваться успехов в борьбе с пандемией», — сказала она в эфире телеканала CBS.

По её словам, причиной инфляции является пандемия, которая «практически остановила экономику страны».

«Из-за нее безработица повысилась почти до 15%, мы возобновляем работу рывками», — подчеркнула она, добавив, что пандемия привела к резкому спросу на товары.

Если в США успешно справятся с пандемией, то минфин ожидает «возвращения цен к нормальному уровню в какой-то момент во второй половине следующего года».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что составляющие один процент населения США богатейшие граждане умудряются почти не платить налоги.

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