Загреб, 14 ноября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Патриарх Сербский Порфирий призвал верующих зажечь свечи за всех пострадавших и пропавших без вести в хорватском городе Вуковар. Об этом патриарх заявил 14 ноября во время литургии в храме Преображения Господня в Загребе.

Peter Denton Вуковар. Ноябрь 1991 года

«Вуковар был символом совместной жизни людей различных национальностей. Сегодня население этого города уменьшилось почти наполовину. Я прошу вас, чтобы вы, как и все предыдущие годы, зажгли свечи за всех, кто там пострадал. Давайте помолимся и за тех, кто пропал без вести, и мы не знаем, где покоятся их останки», — процитировал портал Novosti слова патриарха Порфирия.

Патриарх напомнил верующим о том, что «молитва преображает», и что, произнося молитву за спасение душ тех, кто поступает по отношению к ним несправедливо, они укрепляют себя.

Напомним, что в ноябре 1991 года, после битвы за Вуковар (война в Хорватии в 1990-е годы — ИА REGNUM), в окрестностях города произошла так называемая «бойня в Овчаре». По существующим данным, около 260 хорватских военных и мирных жителей были убиты представителями ЮНА и сербских паравоенных формирований.