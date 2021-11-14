Сплит, Хорватия, , 19:35 — REGNUM 14 ноября в Сплите (Хорватия) на стадионе «Полюд» сборная России в матче заключительного 10-го тура группы H отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года потерпела поражение от сборной Хорватии со счетом 0:1. Единственный мяч на 81-й минуте встречи в свои ворота забил защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов.

Лука Модрич Светлана Бекетова

Самым ценным игроком встречи с оценкой 7.77 по версии портала WhoScored стал центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, отметившийся тремя успешными обводками, четырьмя выигранными верховыми единоборствами и одним отбором. Точность передач Модрича составила 85%.

Статистика матча (Хорватия/Россия)

Удары 19/2

Удары в створ 5/0

Владение 63%/37%

Угловые 7/2

Нарушения 13/9

Желтые карточки получили Александр Головин (51'), Федор Смолов (55'), Марко Ливая (90') и Иво Грбич (90+3'). На матче работала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

Сборная Хорватии, одержав седьмую победу в группе и набрав 23 очка, опередила сборную России и поднялась на первое место. Подопечные Валерия Карпина с 22-мя очками опустились на вторую строчку.

После завершения группового этапа сборной России предстоит сыграть стыковые матчи со второй командой из другой группы.

Составы команд:

Хорватия: Грбич, Ловрен, Соса, Гвардиол, Юранович (Брекало, 75'), Модрич, Брозович, Влашич (Петкович, 58'), Пашалич (Ливая, 75'), Перишич, Крамарич (Станишич, 86').

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин (Глебов, 80'), Головин (Чистяков, 56'), Бакаев (Мостовой, 78'), Ионов (Зобнин, 56'), Смолов (Заболотный, 57').