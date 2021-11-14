14 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова представителя МИД РФ о том, что в США называют пропаганду нацизма лишь проявлением свободы выражения мнений.

Тимур Кондратьев, , 21:49 — REGNUM Заявление уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григория Лукьянцева о том, что США заявляли в ходе своих консультаций в Генеральной Ассамблее ООН, что пропаганда нацизма — это лишь проявление свободы выражения мнений, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Обыкновенный фашизм Иван Шилов © ИА REGNUM

»Лицемерные американцы считают, что пропаганда нацизма — это нормально? Заигрались Штаты в свою толерантность», — считает Агния С.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое отношение является не чем иным, как откровенным поощрением человеконенавистнических идеологий, и прикрываться в данном случае некой свободой мнений тут совершенно неуместно.

«Это уже шаг в сторону нацизма. США совсем перегнули палку, пропаганда превосходства одной нации над другими ни к чему хорошему не ведёт. Вспомните историю», — обращается Лили Ш.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённым Штатам оказался крайне выгоден и фашизм, и нацизм, благодаря проявлениям которых им удалось высоко подняться в мировой геополитике.

«В США такое мнение только лишь потому, что им очень нравится фашизм и они его используют с завидной частотой, когда необходимо продавить свои интересы в мире. Когда же надобность отпадает, то они становятся самыми главными противниками фашизма и любого тоталитаризма. Что можно Юпитеру, то не позволено Быку. Вот такого гегемона приобрёл мир после краха Советского Союза», — поделился своим мнением Валерий Г.

Часть людей считает, что Америка — это далеко не демократическое государство, а лишь искусно прикрывающееся либерально-фашистское образование, которое взращивает по миру своих уродливых нацистских союзников.

«Какое ещё нужно доказательство, что США, как и Украина, — фашистские государства? Только одно — примитивно-нацистское, с идеологией звериного нацизма из начала 20-го века, а второе — богатое, гламурное, много десятилетий прикрывавшееся блестящей мишурой «демократии», а по сути либерально-фашистское. Но сегодня даже самые «очарованные» уже начинают прозревать и видят, что вся «демократическая фальшивая позолота и штукатурка» осыпались с парадного фасада особняка «гегемонов». А за фасадом та ещё Америка!» — написал Полный П.

Ряд пользователей указывает на то, что двойные стандарты Америки не позволят считать гомофобию одним из мнений, такого пропагандиста тут же настигнет кара.

«Пропаганда расизма или гомофобия — тоже, получается, свобода выражения мнения? США, успешно делавшие свой гешефт во время Второй мировой войны, выжидавшие, когда Германия и СССР друг друга максимально ослабят, чтобы метнуться в лагерь оставшегося сильнейшего, свою национальную сущность продолжают показывать. Ничего нового», — указывает Анатолий С.

Флаг США U.S. Air Force

Нашлись и те, кто не понимают, почему весь окружающий мир смотрит на то, как самое мощное государство на Земле становится центром человеконенавистнической идеологии.

«В США красиво и планомерно вновь раскачивают тему расизма, а эта одна из форм шовинизма. Тут и до фашизма с нацизмом недалеко. Они уже внаглую всем это показывают, но все почему-то спокойно на это смотрят!» — отмечает Батыр Ш.

Напомним, 13 ноября уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил о том, что США заявляли в ходе своих консультаций в Генеральной Ассамблее ООН, что пропаганда нацизма — это лишь проявление свободы выражения мнений.