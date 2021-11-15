Москва, , 07:10 — REGNUM В Москве готовят к открытию около 4 тысяч объектов зимнего отдыха — катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Каток Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, уже в ноябре заработают катки с искусственным покрытием. Всего их будет 150, причём впервые они появятся в парке Северного речного вокзала, сквере на улице Хачатуряна и в парке в Олонецком проезде.

В парках «Сокольники» и «Хованская дубрава» появятся новые лыжные трассы, в Таганском парке и парке Дубки — снежные и ледяные горки. На улице Металлургов откроется горнолыжный склон, на улице Дольской — места для катания на тюбингах.

«На территории создаваемого «Парка Яуза» будут работать 23 объекта зимнего отдыха. В сквере, прилегающем к Лазоревому проезду, откроется новый каток с искусственным льдом. Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта», — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Кроме того, объекты зимнего отдыха предусмотрены и на шести парковых территориях, прилегающих к набережным Москвы-реки. Так, в парке «Южный кластер» на улице Борисовские пруды заработают открытый каток и лыжные трассы. В парке «Фили» откроются снежные горки и городки, универсальные площадки для зимних видов спорта. В парках 850-летия Москвы, Братеевской пойме, музее-заповеднике «Коломенское» и природно-историческом парке «Москворецкий» появятся лыжные трассы.

Как подчеркнул Пётр Бирюков, на всех объектах зимнего отдыха будут пункты проката и оказания первой медицинской помощи, освещение, раздевалки, туалеты и точки питания. Учитывая ситуацию с коронавирусом, особое внимание будет уделяться соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.