Кемерово, 14 ноября 2021, 19:32 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 15 ноября, в отдельных районах ожидаются гололедные явления, отложение мокрого снега, гололедица, видимость при осадках временами 1−2 км. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
«Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью −2…−7 °C, днём −2…+3 °C», — говорится в прогнозе синоптиков.
В Кемерове прогнозируется переменная облачность, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица, ветер юго-западный 4−9 м/с, температура ночью −2…−4 °C, днём 0…-2 °C.