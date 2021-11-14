Грузия, 22 декабря, 2006, 14:33 — ИА Регнум. Министр экономического развития Грузии Гиорги Арвеладзе представил журналистам нового главу департамента по туризму и курортам министерства Отара Бубашвили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отар Бубашвили пришел в государственную структуру из частного бизнеса - ранее он был учредителем рекламного агентства "Сарке", участвовал в менеджменте кинотеатра "Руставели" и т.д. Прежний глава департамента по туризму и курортам Саба Кикнадзе, занимавший этот пост около 2,5 лет, ушел в отставку по собственному желанию и вернулся к предпринимательской деятельности, которую он вел до назначения на государственную должность.