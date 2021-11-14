Новосибирск, , 19:20 — REGNUM В Новосибирске 15 ноября ночью ожидается мокрый снег. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Снег (сс) Gary Todd

«Снег, ветер западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха −3…−5 °C, на дорогах местами гололедица», — уточнили синоптики.

В Новосибирской области завтра, 15 ноября, будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, днём с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы ночью до 16 м/с, днём до 14 м/с. Температура ночью −2… −7 °C, по северу до — 12 °C, днём 0… — 5 °C, местами до — 10 °C.