Бреды, Челябинская область, 14 ноября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Прокуратура Челябинской области организовала проверку органов системы профилактики после трагедии в посёлке Бреды, где утонули два восьмилетних мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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На место выезжал прокурор Брединского района Александр Моисеев. В ходе проверки предстоит оценить как действия соответствующих должностных лиц, так и исполнение родителями погибших своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, два ребёнка утонули 14 ноября. Они играли на льду.