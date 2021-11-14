Ереван, , 19:19 — REGNUM Ситуация на границе Армении и Азербайджана, где ранее произошла перестрелка, относительно спокойная. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Армении.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«По данным на 19:00 (18:00 мск) ситуация на восточном участке армяно-азербайджанской границы, где сегодня подразделения ВС Азербайджана попытались продвинуться вперед, относительно спокойная», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что стрельбы нет, в настоящее время идут переговоры. С армянской стороны пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Армении заявило о пресечении попытки вооруженных сил Азербайджана продвинуть свои позиции на границе.

Читайте также: В Армении заявили о пресечении попытки Баку продвинуться на границе