Ереван, 14 ноября 2021, 19:19 — REGNUM Ситуация на границе Армении и Азербайджана, где ранее произошла перестрелка, относительно спокойная. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Армении.
Там добавили, что стрельбы нет, в настоящее время идут переговоры. С армянской стороны пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Армении заявило о пресечении попытки вооруженных сил Азербайджана продвинуть свои позиции на границе.
Читайте также: В Армении заявили о пресечении попытки Баку продвинуться на границе