Лондон, 14 ноября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Британская студия Wales Interactive представила новую экшн-игру Sker Ritual. Анонсирующий трейлер она разместила 14 ноября на своём YouTube-канале.

Игра

Игра будет своеобразным продолжением стелс-хоррора (игра в жанре ужасов, в которой геймерам необходимо передвигаться скрытно для завершения уровня) Maid of Sker. Sker Ritual будет выполнена в жанре кооперативного шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия) для четырёх игроков.

Разработчики выложили в сеть короткий тизер-трейлер. Пока Wales Interactive не назвала точную дату релиза Sker Ritual, ожидается, что игра выйдет во втором квартале 2022 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Напомним, релиз Maid of Sker состоялся 28 июля 2020 года на ПК, Nintendo SwitchPlayStation 4 и Xbox One. ПК-версия игры получила на известном сайте Metacritic 69 баллов (из 100) от профессиональных критиков и 7 баллов (из 10) от рядовых пользователей сервиса.