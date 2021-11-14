Новосибирск, , 19:11 — REGNUM В новосибирских школах проверят бактерицидные лампы. Сооответствующий приказ издал департамент образования мэрии, сообщили «Вести Новосибирск».

Бактерицидный облучатель-рециркулятор Георгий Балаков © ИА REGNUM

Проверки назначены после того, как 9 ноября 2021 года в присутствии детей в учебном кабинете школы №175 включили бактерицидный облучатель — несколько детей получили ожоги глаз разной степени тяжести.

После этого в мэрии Новосибирска создали рабочую группу, которая приехала с проверкой в школу. Были опрошены очевидцы. В настоящее время изучаются документы. После этого будет рассмотрен вопрос о принятии мер, в том числе дисциплинарного характера.