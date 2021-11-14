Вильнюс, 14 ноября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Европейский союз при содействии ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должен добиться того, чтобы находящиеся на территории Белоруссии мигранты были возвращены в свои страны, заявил 14 ноября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

«Совместно с другими международными организациями — ООН, ОБСЕ — Евросоюз должен обеспечить репатриацию находящихся на белорусской территории мигрантов. Это единственный выход», — цитирует его пресс-служба МИД Литвы.

По его словам, просить о помощи Россию или договариваться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — «это гибельный путь, показывающий слабость ЕС и неспособность найти решение».

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели на белорусско-польской границе со стороны Белоруссии сформировались стихийные лагеря мигрантов — выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. 13 ноября пограничники Польши зафиксировали несколько сотен попыток прорыва границы.