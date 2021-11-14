14 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 21:03 — REGNUM Заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова о том, что планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, но всё будет зависеть от ситуации в отдельных учебных заведениях, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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»А смысл в этом «дистанте»? Всех учителей уже привили. В школах, наверное, всех уборщиц и охранников вакцинировали уже. Они бы привили и всех детей, но родители бы подняли бунт», — отмечает Евгений Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что переход учебного процесса в российских школах на дистанционный формат нанесёт репутационный ущерб руководству страны, которое проводит агитацию среди населения, чтобы то шло вакцинироваться.

«Вообще непонятно, зачем переводить кого-то на «дистанционку», если в стране такая массовая вакцинаторская кампания. Людей насильно вакцинируют. Зачем тогда это нужно, если всё равно отправляют на «дистант»? Не наоборот ли должно всё быть? Мнение Минпросвещения поддерживаю, не надо такое планировать», — написал Валерий Г.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что власти не намерены останавливаться на достигнутом и собираются включить «вакцинаторскую машину» на полную катушку, включая обязательные прививки для детей. Для этого должна подойти неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в российских школах, пишут люди.

«Эта инициатива ввиду последующего массового заболевания школьников приведёт к обязательной вакцинации детей в зимний период. Власти специально до этого доводят», — подозревает Артём И

«Просто постепенно введут посещение учебных заведений для всех по QR-коду, и всё. «Дистанционка», наоборот, заставит родителей с детьми сидеть дома и не вакцинироваться. А этого допустить нельзя! Производители вакцин хотят кушать!» — указывает Владимир П.

Часть людей считает, что обращать внимание на сообщения Минпросвещения смысла не имеет, потому что планы по переводу учеников школ на дистанционное обучение могут в один миг поменяться с точностью да наоборот.

«Всё равно введут. Всё, что власти планируют, в ближайшее время становится реальностью. Могут даже уверять, что ничего не будет. Всё будет, и плевать на обещания», — написал Юрий К.

Дистанционное обучение Mos.ru

«Сегодня планов нет, а завтра они появятся. Властям сейчас веры особой нет, у них линия генеральная отсутствует — куда ветер подует, такое решение и будет принято. Никакого сопротивления трендам», — отмечает Геннадий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что, пока на федеральном уровне решают, необходим ли всеобщий перевод учеников на «дистант», в ряде регионов уже две недели дети сидят дома.

«Конечно, зачем такое планировать, если уже перевели? Свердловская область — вторую неделю дети сидят на «дистанционке», — напоминает Сергей И.

«Курганская область, наверное, в другом государстве находится, раз вторая неделя проходит на «дистанционке». Местные власти сами решают, вводить им там что-то или нет. Никакие министерства теперь им не указ», — пишет Марина И.

Напомним, 13 ноября глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о том, что планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, но всё будет зависеть от ситуации в отдельных учебных заведениях.