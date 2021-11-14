Сплит, Хорватия, , 19:05 — REGNUM Сборная России по футболу на выезде проиграла команде Хорватии в матче заключительного десятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира (ЧМ) 2022 года. Встреча, прошедшая на стадионе «Полюд» в Сплите, завершилась со счётом 0:1.

Сборная России по футболу

Победу хозяевам поля принес автогол Фёдора Кудряшова, который случайно срезал мяч в свои ворота на 82-й минуте.

Таким образом, по итогам десяти матчей отборочного цикла сборная России заняла второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Футболисты Хорватии, набравшие 23 балла, смогли занять первое место и выйти напрямую на ЧМ-2022.

Подопечные Валерия Карпина теперь сыграют в стыковых матчах в конце марта 2022 года.

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