Ереван, , 19:03 — REGNUM Министерство обороны Армении заявило о пресечении попытки вооруженных сил Азербайджана продвинуть свои позиции на границе. Об этом сообщается на сайте минобороны.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение на восточном направлении армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие пресекли попытки противника закрепиться на этой территории, уточнили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера, назвав это «уточнением границ». 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода.