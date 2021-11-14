Ереван, 14 ноября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении заявило о пресечении попытки вооруженных сил Азербайджана продвинуть свои позиции на границе. Об этом сообщается на сайте минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение на восточном направлении армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие пресекли попытки противника закрепиться на этой территории, уточнили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера, назвав это «уточнением границ». 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода.