Новосибирск, , 19:03 — REGNUM В Новосибирске полиция и Росздравнадзор начали борьбу с распространителя ложной информации о коронавирусе и вакцинации. Речь о роликах в соцсетях, листовках, сайтах с предложениями купить «липовый» сертификат, сообщает редакция «Вести Новосибирск».

Коронавирус Mzdnr.ru

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«С теми, кто распространяет ложную информацию о коронавирусе, собираются бороться. Уже сейчас всю информацию можно передавать в полицию или Росздравнадзор. И первые обращения уже есть. Самое страшное, говорят специалисты, когда антиваксерами являются врачи, — уточняет СМИ. — Также проверку роликов и постов в социальных сетях начала прокуратура. Органы надзора собираются жёстко пресекать подобные факты».

Отмечается, что в распоряжении ведомств сейчас уже больше десятка обращений.