Лос-Анджелес, США, 14 ноября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Поклонники кинокомиксов Marvel считают, что новый трейлер фильма «Человек-паук: нет пути домой» «утечёт» в сеть раньше времени. Об этом 14 ноября сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Человек-паук: Вдали от дома». Реж. Джон Уоттс. 2019. США

Ранее Sony и Marvel сообщили, что покажут новый ролик 16 ноября 2021 года, в рамках закрытого фанатского мероприятия, которое пройдёт в Лос-Анджелесе. Поклонники кинокомиксов надеются, что его посетители вспомнят о других.

«Обычно я не оправдываю утечки информации, но я готов сделать одно исключение, если мы сможем выложить новый трейлер «Нет пути домой» раньше времени», — написал Epic_Kevster.

«Им нужно выложить его в Интернет одновременно, иначе он просто просочится, лолол», — отметил Historyofthemcu.

«Я надеюсь, что мастер утечек @johncampea посетит показ трейлера Человека-паука во вторник», — выразил надежду BillusTheRillus.

Напомним, премьера финального фильма трилогии «Человек-паук» режиссёра Джона Уоттса состоится 16 декабря 2021 года. Ранее инсайдеры сообщили, что в этой картине герой Тома Холланда сразится сразу с семью суперзлодеями.