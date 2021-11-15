Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, Совет Думы рассмотрит пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Совет Думы может принять решение направить законопроекты в комитеты, комиссии и во фракции, президенту РФ, в Совет Федерации, правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.

Также, как следует из повестки заседания, Совет Думы может включить инициативы в примерную программу законопроектной работы Государственной думы на осеннюю сессию 2021 года и рассмотреть в декабре.

Как ожидается, конкретный срок рассылки резонансных законопроектов определит Совет Думы.

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Пакет законопроектов о QR-кодах был внесен в Госдуму правительством РФ 12 ноября. Предполагается закрепление на уровне федерального законодательства кодов для посещения ряда мест с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

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