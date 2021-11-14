Ханты-Мансийск, , 18:55 — REGNUM В Югре на трассе Сургут — Лянтор автомобиль «Киа Соул» врезался в ремонтную технику. Погибла водительница, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по ХМАО.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла в ночь на 14 ноября. «Киа Соул» врезался в экскаватор, который проводил ремонтные работы на обочине дороги. В результате погибла управляющая автомобилем женщина 1965 года рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Челябинской области в результате столкновения двух автомобилей на трассе М-5 «Урал» погибли шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП на Урале погибли шесть человек