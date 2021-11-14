София, , 18:52 — REGNUM В ходе выборов президента Болгарии и членов Народного собрания (парламента) на нескольких избирательных участках страны зафиксированы технические сбои в работе соответствующих машин для голосования. Об этом 14 ноября сообщило Болгарское радио.

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Согласно официальной информации, в ряде регионов электронные системы не смогли «распознать» заполненные бюллетени, а в некоторых пунктах из-за временного отключения электроэнергии указанные аппараты полностью вышли из строя.

«Работа на указанных участках продолжилась в «ручном режиме», никаких проблем для волеизъявления граждан не возникло», — отмечено в заявлении Центризбиркома Болгарии.

Напомним, ранее независимые эксперты неоднократно выражали сомнение в эффективности использования электронных устройств на выборах в Болгарии.

Общенациональные президентские и парламентские выборы в Болгарии начались 14 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Избирательным правом в стране и за ее пределами обладают в общей сложности 6 708 189 человек. На пост главы государства баллотируется 23 кандидата, включая действующего президента Румена Радева. На места в высший законодательный орган страны претендуют 5067 политиков от 27 партий и коалиций.

Специальные пункты для голосования открылись в дипломатических и культурных представительствах Республики Болгария в 68 странах.